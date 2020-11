Amazon anticipa il Black Friday nel 2020

Amazon, il più grande e-commerce del mondo, ha comunicato che in questo strano 2020 il Black Friday inizierà in anticipo. Le promozioni infatti sono già iniziate, ed andranno avanti fino al 19 novembre 2020 in centinaia di categorie diverse. La notizia è arrivata a pochi giorni di distanza dalla chiusura del Prima Day, ovvero le giornate di sconti riservate esclusivamente ai clienti Prime. Anche questo Black Friday anticipato sarà riservato solo ed esclusivamente a tutti gli utenti che hanno l’abbonamento a Prime.

Con questo avvio anticipato, il Black Friday di Amazon può essere visto come una vera e propria maratona dello shopping. Molte persone in Italia sono solite anticiparsi con i regali di Natale, e grazie a questa iniziativa potranno farlo anche risparmiando un po’ di soldi. Come dice lo slogan studiato dagli uomini di marketing dell’e-commerce: “Acquista in anticipo. E poi rilassati”.

Scopriamo insieme qualcosa di più sul Black Friday 2020!

Il Black Friday 2020 di Amazon

In quest’anno molto particolare Amazon ha voluto fare le cose in grande ed ha deciso di proporre a tutti i suoi utenti un Black Friday che durerà quasi un mese. L’idea è stata lanciata dall’e-commerce di Jeff Bezos lo scorso 26 ottobre, e le promozioni andranno avanti fino a giovedì 19 novembre, nonostante la data ufficiale del Black Friday sia quella di venerdì 27 novembre.

Molti utenti sfruttano il periodo del Black Friday per “avvantaggiarsi” sui regali di Natale, mentre altri sfruttano semplicemente l’occasione per acquistare dei prodotti che a prezzo pieno sarebbero troppo costosi.

Anche in occasione di questo periodo speciale, Amazon ha cercato di andare in aiuto delle piccole e medie imprese italiane che nel corso degli ultimi mesi hanno risentito pesantemente (ed alcune stanno ancora risentendo) della crisi legata al Coronavirus.

Ricordiamo che il Black Friday anticipato è riservato solo agli utenti Prime di Amazon. Effettuare la registrazione al servizio Prime è veramente molto semplice e veloce. Chi aderisce a questo servizio potrà beneficiare di diversi vantaggi, come la spedizione veloce e gratuita per tutti i prodotti che vengono venduti e/o spediti di Amazon. Inoltre i clienti Prime possono accedere gratuitamente anche ai servizi Amazon Music e Prime Video.

Cosa acquistare durante il Black Friday

I prodotti di elettronica sono quelli più ricercati dagli utenti, ma come sempre ci sarà solo l’imbarazzo della scelta tra le migliaia di prodotti che l’e-commerce metterà in offerta durante tutto questo periodo. Alcuni prodotti verranno messi in vendita a prezzo scontato solo per un periodo limitato di tempo (ci saranno offerte giornaliere ed offerte a tempo), mentre la maggioranza resteranno attivi per tutto il periodo.

Tra i prodotti che Amazon mette in offerta, non possono mai mancare quelli che riportano il marchio dell’ecommerce. Negli ultimi anni dei prodotti che hanno riscosso un grande apprezzamento da parte del pubblico sono stati i device della linea Kindle e quelli della linea Echo (tutti quei prodotti gestiti dall’assistente vocale Alexa).

Non solo Amazon

Il Black Friday è una tradizione tutta americana, che nel corso degli ultimi anni è stata portata in Italia da Amazon. Il successo dell'iniziativa è stato veramente enorme, tanto che in molti hanno deciso di "clonare" questa formula vincente. Moltissimi negozi fisici applicano degli sconti molto vantaggiosi nelle settimane del Black Friday.

L’elenco dei grandi marchi che anche quest’anno aderiranno al Black Friday è veramente lunghissimo, ed ogni brand metterà a disposizione degli utenti delle offerte particolari, alcune delle quali sono assolutamente da non perdere!

