La FIPAV ha ufficialmente comunicato un nuovo rinvio dell’inizio del campionato di serie B1, questa volta a Gennaio.

La nuova ondata di contagi e la crescente preoccupazione per la salute non solo delle atlete, ma di tutta la comunità, ha a ragion veduta spinto la federazione a tutelare ancora di più i suoi affiliati, sebbene fossero già stati attuati alla lettera dalle società coinvolte tutti i protocolli di sicurezza e salute dettati dai vari DPCM.

Non ci resta quindi che adeguarci alle disposizioni e aspettare in trepidante attesa di poter tornare sotto rete, in campo e sugli spalti ad incitare e applaudire le nostre “aquile biancorosse”.

“Aquile” perchè l’aquila è il simbolo della nostra amata città, Modica, ma soprattutto e mai come prima d’ora è per l’EGEA PVT MODICA l’emblema della resilienza, dell’agonismo, della passione e della rinascita.

Una leggenda narra infatti che l’aquila negli anni sviluppa un becco troppo arquato per nutrirsi, penne troppo pesanti e vecchie per volare a lungo, ma anche artigli troppo spessi che non le permettono di sostare per riposarsi. Così ad un certo punto della sua vita, compie un passo doloroso ma necessario: si esilia per qualche tempo e comincia a togliere ciò che di superfluo c’è nel suo corpo. Per poi rinascere e tornare a volare in alto, con la sua dignità e con strumenti rinnovati che le permetteranno di raggiungere il suo obiettivo.

Questa leggenda, questa allegoria romantica, ha un senso radicato e significativo adesso più che mai, per le nostre atlete, per i tecnici, la dirigenza e i nostri partner commerciali che continuano a credere nel progetto PVT.

Il monito che questa pandemia deve fissare nelle nostre coscienze è il messaggio che l’EGEA PVT MODICA ha scritto nel suo dna per trasferirlo alle atlete del presente e a quelle che verranno:

RESISTERE, COMBATTERE, RINASCERE, VINCERE.

Noi andiamo avanti, non ci arrendiamo.

#insieme, ancora per #unanuovaavventura

