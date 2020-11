Scicli. Due giorni per conferire gli ingombranti

Ripartono a Scicli gli interventi di raccolta straordinaria di ingombranti e Raee. L’iniziativa ecologica ha l’obiettivo primario di assecondare le necessità dei cittadini, agevolando lo smaltimento di rifiuti ingombranti.

La Tech Servizi e l’Amministrazione Comunale e segnatamente l’assessorato all’ecologia, hanno concordato un calendario di due giorni di raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti e Raee per sabato 21 e sabato 28 novembre.

Nelle due giornate si potrà conferire dalle 8 del mattino alle 11.30 nell’area mercatale di contrada Zagarone.

Regole da rispettare:

1) Ogni utente può conferire massimo 3 (tre) pezzi di grandi dimensioni

2) I conferitori dovranno rispettare la fila e non correre nell’area di conferimento

3) Come misure Anti Covid 19: i conferitori dovranno indossare la mascherina

4) Gli utenti conferitori non dovranno scendere dalle auto per prendere i rifiuti, tale operazione è eseguita dagli operatori della ditta Tech

5) Se si raggiungerà la saturazione dei mezzi gli ingombranti dovranno essere riportati indietro.

Salva