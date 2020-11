Modica. Finanziato il rifacimento strade per 5 milioni di euro

Ammonta a quasi 5 milioni di euro (4.954.000 per la precisione) il finanziamento ottenuto dal Comune per il rifacimento e l’ampliamento di diverse strade rurali sparse in tutto il territorio di Modica. I sette progetti presentati dalle Associazioni di quartiere in collaborazione con il Comune di Modica, si avvarranno dei finanziamenti comunitari della misura 4.3 del PSR. Le strade interpoderali che subiranno questo massiccio intervento di rifacimento ricadono nel territorio delle contrade Bosco, Miglifulo, Cannizzara, Cammaratini, Pozzo Cassero, Fondo Mosche, Aguglie. “Ringrazio le associazioni costituite tra imprese agricole del territorio che insieme ai tecnici comunali hanno presentato questi progetti la cui bontà ha portato al finanziamento e, naturalmente, il progettista, l’ing. Caschetto. Le strade interessate dai lavori verranno allargate almeno a 5 metri, verrà rifatto il manto stradale e verranno realizzati i sottopassaggi per consentire l’attraversamento degli animali. In questo modo si eviteranno pericoli alla circolazione stradale. Inoltre, laddove necessario, verranno ricostruiti i muri a secco crollati o parzialmente danneggiati. Questo finanziamento è un’altra importante conquista della nostra Amministrazione che in 7 anni ha radicalmente migliorato l’enorme patrimonio viario del territorio modicano. Sia da un punto di vista funzionale sia per quanto riguarda arredo urbano e illuminazione pubblica”.

Salva