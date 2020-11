In Italia quattro uomini su dieci giocano d’azzardo

In Italia su 10 uomini 4 giocano d’azzardo. Lo rivela una ricerca effettuata da Eurispes con lo scopo di delineare il profilo degli italiani. Il profilo emerso dimostra che 4/10 degli uomini in Italia, cioè il 38,8%, ha a che fare con il gioco d’azzardo, incluso quello dei casino online. Il restante 61%, invece, non gioca affatto. Inoltre, vediamo da questa analisi, che ci sono alcune preferenze specifiche.

Quali sono?

Il 23,2% degli uomini in Italia, preferisce il gioco dal vivo mentre il 12,4% afferma di preferire i casino online. C’è anche un ulteriore 12,4% che preferisce sia il gioco online che quello dal vivo. Possiamo ulteriormente suddividere i giocatori in base alle loro età:

Il 45,9% dei giocatori ha tra i 25 e i 34 anni.

Il 40,45% si trova nella fascia tra i 18 e i 24 anni.

L’86% ha meno di 34 anni.

Quali Sono I Giochi Preferiti In Italia

Quale gioco è considerato il più popolare?

In assoluto i Gratta e Vinci hanno la più ampia popolarità in Italia tra i giochi d’azzardo legali. Si tratta di un gioco al quale uomini di ogni fascia d’età si avvicinano. Si può praticare dal vivo solamente presso i negozi autorizzati, non online. In Italia, anche la Lotteria Istantanea è piuttosto popolare. Infatti, circa l’83% tra i giocatori lo conferma. C’è chi tra loro ci gioca regolarmente e chi di rado, ma indubbiamente i partecipanti a questo gioco sono numerosi. Anche il Lotto ed il Superenalotto coinvolgono circa il 78% della popolazione dei giocatori in Italia. Invece i giochi di casinò online italiani come slot machine e VLT e slot con giri gratis, sono meno utilizzati. Solamente il 41% dei giocatori li ‘frequentano’.

Quali Sono Le motivazioni Che Spingono Al Gioco?

Le ragioni che spingono al gioco sono variegate e nella ricerca di Eurispes ne emergono alcune. Divertimento e desiderio di grosse vincite in denaro, sono le più ovvie. Infatti è il 27,2% delle persone a giocare con la speranza di sbancare il lunario vincendo somme di denaro che possono cambiare la vita. In Italia, il 24,3% trova che il gioco è una soluzione per vincere soldi facili. Principalmente le lotterie istantanee hanno la meglio su questa tipologia di giocatore. Infine, il 22,3% di giocatori ha dichiarato di farlo per divertimento. In base al tipo di gioco, le motivazioni si fanno più specifiche. Infatti notiamo come ad esempio il poker, gioco presente tra i casino online italiani, corrisponde all’esigenza di mettere alla prova le proprie abilità (5%). Altri invece (l’8%) usa il gioco come una opzione per tenersi occupato. Altri ancora (3,9%) lo fanno per una ‘tradizione di famiglia’.

Ma qual’è la consapevolezza che hanno i giocatori dei casino online in merito alle loro abitudini?

Riflettendo sui risultati ottenuti dallo studio, dove circa il 40% dei giocatori globali, dichiara di occupare molto tempo con il gioco, la consapevolezza risulta evidente. Come conseguenza alla consapevolezza, ne risulta una autolimitazione che talvolta ‘protegge’ i giocatori più assidui.

Ma in Italia, ben il 27,4% di giocatori, ammette di aver chiesto prestiti per giocare, il che dovrebbe accendere un campanello d’allarme.

Secondo lo studio, inoltre, anche la provenienza geografica caratterizza la tipologia di giocatore. Infatti, al Sud e nelle Isole, sono ben il 60% coloro che dichiarano di spendere troppo nel gioco.

Ricapitolando, questo studio, prende solamente in considerazione i giochi d’azzardo legali. Tra i più popolari giochi, che possono creare dipendenza, troviamo le slot machine dei bar, i casino legali presenti sul territorio italiano, ed i giochi dei casino online italiani autorizzati AAMS. Concludendo quindi, possiamo sapere che in Italia i giocatori d’azzardo legale sono 4 su 10, ma non abbiamo alcuna valutazione che indichi quanti sono gli italiani che giocano a giochi illegali.

