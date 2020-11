Modica protagonista nella 10° edizione de “I luoghi del cuore”

Si va verso il rush finale della 10° edizione de “I luoghi del cuore”, l’iniziativa pensata e portata avanti dal FAI – Fondo Ambientale Italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, per la promozione, la conservazione e la tutela del patrimonio artistico culturale italiano.

In questa edizione, Modica entra nei primi dieci posti della classifica nazionale con ben due siti: la Chiesa di San Nicolò Inferiore, attualmente all’ottavo posto con 13.489 voti, e con la Via delle Collegiate al terzo posto con ben 20.845 preferenze. Un bel risultato per la Città patrimonio dell’Unesco.

Le iniziative di questi due siti hanno permesso di far conoscere sempre più la città di Modica e le sue bellezze, che oggi più che mai hanno bisogno di protezione e recupero.

Il progetto della Via delle Collegiate è unico nel suo genere, perché per la prima volta, le tre Chiese più grandi del centro storico: San Giorgio, San Pietro e Santa Maria di Betlem, hanno unito le forze per far conoscere a tutti le bellezze artistiche in esse contenute.

Votare i Luoghi del Cuore non è soltanto un’azione campanilistica, ma è dare un aiuto concreto a questi siti, infatti le prime tre classificate rientreranno in un circuito di finanziamenti per la conservazione e la promozione dei siti, oltre che fregiarsi del titolo di “Luoghi del Cuore”. Inoltre, alle prime dieci classificate si dà accesso a corsie preferenziali in materia di finanziamenti e progetti di recupero. Un motivo in più per esprimere il proprio voto in questa iniziativa. Sarà possibile esprimere la propria preferenza fino al 15 dicembre 2020, tre settimane intense in cui ancora si può sperare in un bel primo posto.

