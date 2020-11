Ue: si cerca un accordo per uguaglianza di genere (LGBTIQ)

La Commissione UE sta cercando un accordo mirato a riconoscere l’uguaglianza di genere: lesbiche, gay, bisessuali, transgender, non binarie, intersessuali e queer (eccentrici) mentre alcuni paesi dell’UE stanno intensificando la retorica omofobica. La Commissione propone soluzioni per combattere la discriminazione nei posti di lavoro, garantire loro sicurezza e protezione, e l’incitamento all’odio online, compresi discorsi e crimini omofobici. Inoltre sono previsti riconoscimenti dei diritti genitoriali in particolari situazioni transfrontaliere. “Tutti dovrebbero sentirsi liberi di essere quello che sono, senza paura di essere perseguitati”. Questa è l’Europa e questa è la nostra posizione”, ha affermato la ceca Vera Jourová, vicepresidente della Commissione per i valori e la trasparenza. “Questa prima strategia a livello UE rafforzerà gli sforzi congiunti per garantire il diritto alla parità di trattamento per tutti”, ha aggiunto. Mentre l’Ungheria rimane nelle sue posizioni. Ha proposto martedì un emendamento costituzionale che stabilisce che i bambini devono essere allevati “secondo un’interpretazione cristiana del ruolo di genere”, ha riferito il rappresentante del governo Victor Orban. Mercoledì il governo ungherese ha proposto un disegno di legge che in pratica impedirebbe l’adozione di bambini da parte di coppie dello stesso sesso, che gli attivisti hanno visto come un attacco alla comunità LGBTQ in una situazione in cui non può protestare a causa della pandemia. Almeno il 76% dei cittadini dell’UE ritiene che gay, lesbiche, bisessuali e compagnia bella, dovrebbero avere gli stessi diritti degli eterosessuali, rispetto al 71% del 2015.

