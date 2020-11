Ragusa, prima edizione del concorso”Fede no Gi”

“Fede no Gi” (in giapponese フェデのギ, Gi di Federico) è il nickname che Federico Blangiforti, un liceale di sedici anni di Ragusa, appassionato di fumetto e soprattutto di manga, aveva scelto per il suo account Instagram e che purtroppo ha lasciato questo mondo lo scorso 29 novembre 2019. Ad un anno di distanza la famiglia e gli amici del giovane hanno deciso di rendere omaggio alla sua memoria attraverso un concorso di manga e graphic novel inediti aperto a tutti i giovani autori italiani, di età compresa tra i 13 e i 21 anni, senza alcuna pubblicazione alle spalle. Un momento di memoria e riflessione ma che vuole però essere anche occasione di crescita e di ricerca per tutti i giovani disegnatori che potranno così condividere la propria arte con gli appassionati. La prima edizione del concorso “Fede no Gi” avrà il supporto di una giuria di esperti formata da Lelio Bonaccorso, fumettista e illustratore, Marco Grasso, Responsabile area mostre di Etnacomics, Massimo Carpinteri, pittore e illustratore e che cura anche la realizzazione della locandina del concorso, e Marco Steiner, scrittore e viaggiatore, collaboratore di Hugo Pratt. Il tema delle opere ammesse al concorso è libero e per partecipare basterà compilare il modulo di partecipazione scaricabile dal sito internet www.fede-no-gi.it. Tutte le storie inviate dovranno essere in bianco e nero e non dovranno superare le venti facciate. Oltre al modulo da compilare, direttamente sul sito web, gli interessati potranno trovare tutti i documenti necessari ed utili alla partecipazione. Il concorso di aprirà il 16 novembre e si chiuderà il 28 febbraio 2021. Toccherà alla giuria di esperti a decretare il vincitore assoluto e selezionare le 5 opere più interessanti che verranno inserite all’interno di una pubblicazione cartacea. La premiazione, durante un evento conclusivo, avverrà entro la data del 21 maggio 2021. L’organizzazione del concorso si avvale del gratuito patrocinio del Comune di Ragusa e dei supporti dell’Istituto Comprensivo “Salvatore Quasimodo”, dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. B. Vico – Umberto I – R. Gagliardi” e dell’Istituto d’Istruzione Superiore – Liceo Artistico “Galileo Ferraris” di Ragusa, del Museo del Fumetto “Xanadu” di Santa Croce Camerina, della Fumetteria “Second Life”, della grande creatività e amicizia delle aziende Sygla, Si.Bla. e Testaricippu, degli amici del CRAL Banca Agricola Popolare di Ragusa, della casa Editrice “Abulafia” e dell’agenzia di comunicazione MediaLive. Il concorso “Fede no Gi” prevede un premio per il primo classificato come anticipo dei diritti d’autore. Tutti gli autori finalisti saranno inoltre omaggiati con cinque copie del volume a stampa contenenti le loro storie, una penna a marchio Sygla e un prodotto dell’azienda Testaricippu. Informazioni e aggiornamenti disponibili sul sito internet www.fede-no-gi.it.

