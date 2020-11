Covid. In Sicilia al 12 novembre 18 ricoveri, 1692 positivi

Sono 18 i pazienti ricoverati oggi per #Coronavirus a fronte dei complessivi 1692 soggetti positivi rilevati così come riportato dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

Il dato dei ricoveri comprende anche le terapie intensive che, nello specifico, oggi vede un incremento di tre pazienti rispetto a ieri. Il dato dei guariti è pari a 302 persone. Quaranta (40) i decessi. I tamponi molecolari processati sono stati 9455.

Questo il report dei contagi nelle province: 135 Agrigento, 63 Caltanissetta, 373 Catania, 112 Enna, 105 Messina, 393 Palermo, 80 Ragusa, 114 Siracusa, 317 Trapani.

«Il report di oggi per la Sicilia, rilevato nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, risente inevitabilmente anche dell’azione di ricerca attiva del Coronavirus avviata in molti comuni dell’Isola attraverso i cosiddetti drive-in. Si tratta di un dato di cui teniamo sempre conto, che monitoriamo costantemente, per valutare ogni sviluppo possibile nel contrasto alla pandemia. Ai cittadini rinnoviamo ogni invito utile alla prudenza e a quei comportamenti noti ormai a tutti ed utili ad evitare il propagarsi del virus». Lo specifica l’Osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale alla Salute.

