Ammatuna (Pozzallo). La Regione adotti misure drastiche”

“Prendiamo atto delle dichiarazioni del Presidente Musumeci quando afferma che nella lotta al COVID-19 “il sistema in Sicilia regge“. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, auspica interventi rapidi dalla Regione per arginare la grave situazione sanitaria in Provincia di Ragusa.

“Il Presidente avrà certamente dei dati in suo possesso, che riguardano l’intero ambito regionale, logicamente rinnoviamo puntualmente appelli alla popolazione per una maggiore responsabilità – aggiunge -, tuttavia la situazione che viviamo, in provincia di Ragusa, si appesantisce sempre più, fino a rappresentare il maggior punto di allarme sanitario dell’isola in questo momento. Lo sforzo del personale e dell’intera organizzazione sanitaria e encomiabile, ma non risulta sufficiente ad affrontare l’emergenza. Le strutture ospedaliere sono alla saturazione e i cittadini incontrano problemi e lungaggini per sottoporsi ai tamponi. Certo, Vittoria è stata dichiarata “zona rossa”, ma aldilà di questo intervento la Regione cosa intende fare per la provincia di Ragusa: sta predisponendo nuovi posti negli ospedali, sta reclutando nuovo personale sanitario, sta intensificando l’effettuazione dei tamponi?

I dati in nostro possesso e la situazione che viviamo quotidianamente ci mettono in mostra una condizione divenuta ogni giorno più delicata, non bastano più gli appelli alla popolazione, servono interventi rapidi per affrontarla”.

