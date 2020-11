Ragusa. Nuove disposizioni per visite ai cimiteri comunali

Emanata in data odierna l’ordinanza sindacale con la quale, per l’emergenza sanitaria, si ordina che da oggi fino al 6 dicembre 2020, in tutti i cimiteri comunali di Ragusa l’accesso è consentito, nel rispetto dei percorsi di entrata e di uscita, solo a soggetti muniti di dispositivi di protezione, mascherina e guanti e nel pieno rispetto del distanziamento sociale ed interpersonale di sicurezza (1 metro).

Le altre disposizioni indicate sono:

– Permanenza all’interno dei cimiteri non potrà avere una durata superiore a 30 minuti;

– Vietata ogni forma di assembramento;

– Consentito l’accesso al cimitero per un massimo di 4 parenti per i seppellimenti;

– Le agenzie di onoranze funebri non possono assistere ai seppellimenti;

– Sospeso il servizio di accompagnamento con la macchina;

La domenica e i festivi i cimiteri rimarranno chiusi per consentire interventi di pulizia straordinaria e di sanificazione.

Nell’ordinanza si dispone che gli organi di vigilanza sono onerati di effettuare i controlli e di far rispettare quanto previsto nel provvedimento.

In caso di violazione delle suddette disposizioni, è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative.

