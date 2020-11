Modica. Il pranzo di S.Martino, la normalità della tradizione

Un pranzo speciale quest’oggi per 1500 alunni delle scuole dell’infanzia, elementari e medie con tempo prolungato di Modica. Il Comune ha infatti offerto loro un menù particolare con pizza, patatine e le tradizionali frittelle. E’ stato un gesto proprio all’insegna della tradizione e della normalità. “In tutto questo clima che di normale ha ben poco – ha commentato il Sindaco – ritrovare i gesti tradizionali è fondamentale. Il pranzo di oggi offerto a tutti ha voluto ricalcare la tradizione della nostra zona grazie alla presenza delle frittelle con un tocco di novità, cioè pizza e patatine. Lo abbiamo già fatto negli anni scorsi sia per S.Martino che per Carnevale e quindi ci è sembrato normale ripetere la stessa iniziativa anche quest’anno. Un plauso agli addetti del servizio mensa che oggi hanno veramente fatto gli straordinari preparando il doppio dei pasti che preparano quotidianamente”.

