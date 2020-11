Il Sindaco di Modica ha disposto la chiusura per due giorni dell’asilo del plesso Antoniano facente capo all’Istituto Comprensivo Giacomo Albo. La decisione a seguito della positività di uno dei piccoli alunni che frequenta il plesso. Per procedere alle operazioni di sanificazione sono stati chiusi anche l’annessa area ludica dell’asilo nido fuori le mura ed i giardini ricadenti nel perimetro dell’asilo. Le porte torneranno a riaprirsi lunedi 16 novembre.

Nel frattempo oggi sono riprese regolarmente le lezioni nei plessi Denaro Papa e Raffaele Poidomani che erano stati chiusi lo scorso fine settimana, anche in quel caso a causa di una riscontrata positività di una docente. Domani, 12 novembre, riapriranno invece i plessi Giovanni Falcone e S.Teresa, dove ad essere trovati positivi erano stati un membro del corpo docenti ed uno del personale Ata.

