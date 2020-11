Turchia: Il governatore Banca centrale fa piazza pulita

Il neoeletto governatore della Banca centrale turca Naci Agbal si sta dimostrando in queste ore particolarmente attivo. E’ soprattutto ansioso di spazzare via tutti i membri facenti parte il Comitato di politica monetaria che erano vicini all’ex ministro delle Finanze Berat Albayrak, genero del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Albayrak si dimise inaspettatamente da responsabile dell’economia del paese, il giorno dopo che il precedente governatore della banca centrale, Murat Uysal, era stato licenziato. Cambiano gli attori, ma non la grave situazione economica del Paese, nonostante l’odierno progresso, al cambio, della lira turca.

