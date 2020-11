Chiuse per una settimana le scuole a Monterosso Almo

Da mercoledì e fino al 19 prossimo tutte le istituzioni scolastiche e l’asilo nido rimarranno chiuse. Lo prevede l’ordinanza sindacale n. 95 di oggi 10 novembre. La decisione del sindaco Salvatore Pagano è scaturita dal fatto che nella cittadina montana Iblea sono stati accertati casi di contagio da COVID-19 con un deciso aumento rispetto ai periodi precedenti e che purtroppo alcuni casi si sono verificati nell’ambito scolastico. Quindi per garantire la pubblica incolumità ed evitare ulteriori contagi il primo cittadino ha ritenuto provvedere in via precauzionale alla chiusura dall’11 al 19 novembre delle scuole elementari e medie e dell’asilo nido .

