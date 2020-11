Il Sindaco di Modica ha firmato oggi una nuova ordinanza con la quale ha prolungato di altri 15 giorni (fino al 25 novembre) l’interdizione alle visite dei parenti per i pazienti delle case di riposo che operano in territorio comunale. L’eventuale inottemperanza, ai sensi dell’art.650 del codice penale, sarà comunicata alla competente Procura della Repubblica. La sanzione amministrativa va da 25,00 a 500,00. “Mi dispiace aver preso questa decisione – commenta il Primo Cittadino – ma era inevitabile considerando l’andamento dei contagi. Comprendiamo il disagio vissuto dagli ospiti e dai loro parenti ma questi sacrifici sono necessari proprio per il bene degli anziani che sono forse la categoria più a rischio durante questa pandemia”.

Salva