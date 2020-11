Qual è la situazione covid a Ispica?

I Consiglieri comunali di minoranza Mary Ignaccolo, Giovanni Muraglie, Pierenzo Muraglie, Carmelo Oddo, Giuseppe Roccuzzo e Angelina Sudano preso atto della difficile situazione in cui versa Ispica a causa dell’emergenza in corso dovuta alla diffusione del contagio da coronavirus e del costante aumento del numero dei soggetti positivi nel territorio comunale e constatato il rapido succedersi di ordinanze sindacali e, più in generale, di decisioni che impattano significativamente sulla vita di tutta la comunità, hanno chiesto al primo cittadino di conoscere oltre al numero aggiornato dei soggetti affetti da coronavirus anche il numero dei soggetti in quarantena.

I rapprensentanti della minoranza chiedono informazioni, altresì, in merito a quanti cittadini sono stati sottoposti a tampone, il numero dei positivi asintomatici e dei soggetti ricoverati presso strutture ospedaliere della provincia e la distinzione numerica, per fascia di età, dei soggetti positivi.

Letta l’ordinanza sindacale del 6 novembre scorso, i Consiglieri hanno chiesto di conoscere, nel dettaglio, le strutture scolastiche da sottoporre a sanificazione, la ditta incaricata di eseguire la prestazione ed il costo complessivo della stessa.

È stata richiesta copia delle relazioni a firma delle dirigenti scolastiche Maltese e Faraci in merito alla situazione sanitaria all’interno delle strutture scolastiche di loro competenza e che pare giustificherebbero la decisione di chiusura per sanificazione.

Infine è stato richiesto, sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal Sindaco in merito alle alte percentuali di assenze presso le scuole dell’infanzia se le famiglie dei bambini frequentanti le scuole dell’infanzia sono state debitamente informate della reale situazione all’interno delle singole classi, se e quanti bambini sono stati sottoposti a quarantena e tamponi e quanti bambini sono risultati positivi.

È stato anche chiesto di conoscere quanti medici di base stanno, autorizzati dalle autorità competenti, effettuando tamponi sui propri assistiti e non.

Salva