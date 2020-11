India-Pakistan: dal ’47 lotta avvelenata per il Kashmir

Quattro soldati dell’esercito indiano e tre estremisti kashmiri sono stati uccisi in un conflitto a fuoco, dopo che l’esercito indiano aveva notato movimenti sospetti lungo la LOC (Linea di Controllo) ha detto il portavoce del ministero della Difesa, il colonnello Rajesh Kalia. E’ seguita una furiosa battaglia armata che ha registrato il più alto numero di vittime dell’esercito indiano lungo la linea di controllo in Kashmir dall’aprile di quest’anno. Nuova Delhi sta inviando nuove truppe d’assalto specializzate nel tentativo di distruggere i campi di addestramento dei guerriglieri nella parte a controllo pakistano. Al momento pare non ci sia la volontà di uno scontro in campo aperto tra i contendenti, anche se la costante situazione di instabilità potrebbe sfociare in un vero e proprio conflitto con conseguenze non prevedibili. Entrambi i Paesi infatti dispongono di testate nucleari che secondo quanto stabilito dal “Centro Studi di Strategia Internazionale” di Washington, sono 60 per l’India e 25 per il Pakistan.

