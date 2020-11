Test tampone, risposta positiva della cittadinanza vittoriese

La Cooperazione tra la Commissione straordinaria del comune di Vittoria ed ASP Ragusa per monitorare l’andamento della pandemia da COVID-19, finalizzata a contenere e prevenire i contagi e tutelare la salute dei cittadini vittoriesi può registrare un virtuoso comportamento, in questa fase, degli studenti delle scuole medie superiori e dei loro genitori che, stamattina, primo giorno dei test presso i locali della ex fiera Emaia, si sono presentati puntuali e numerosi, esaurendo il numero dei tamponi previsti per oggi. I test anti COVID proseguiranno anche domani, domenica, e lunedì mattina, sempre riservati per ora agli studenti delle scuole medie superiori ed ai loro genitori.

L’organizzazione messa in atto dall’Asp di Ragusa con la collaborazione del Comune per effettuare lo screening agli studenti e ai loro genitori, ai docenti e al personale delle scuole medie superiori si è rivelata assolutamente efficace.

Dalle 9 alle 13 di stamane tantissimi studenti accompagnati dai loro genitori nei locali della cittadella fieristica ex Emaia, si sono sottoporsi al tampone.

L’ iniziativa è stata accolta di buon grado dalla popolazione. Le autovetture in maniera composta e ben organizzata, si sono incolonnate, grazie anche alla collaborazione della polizia Municipale che ha coordinato il traffico, fino a giungere davanti al presidio medico.

L’esito degli esami è stato riferito immediatamente ai soggetti che si sono sottoposti al tampone.

“Grazie a questo tipo di test rapido è possibile individuare anche i soggetti asintomatici, che circolando, possono contagiare altre persone. La risposta della cittadinanza ci conforta soprattutto per il buon senso e il dovere civico dimostrato e manifesta la chiara volontà nell’operare con comportamenti virtuosi che possono limitare la diffusione del contagi. In una città dichiarata “rossa” proprio a causa dell’alto numero di contagiati, va rivolto un apprezzamento a tutti coloro che sottoponendosi a questo test hanno dimostrato di voler porre in essere i dovuti e responsabili comportamenti al fine di tutelare la salute propria ed altrui.

Questa iniziativa, d’intesa con la Direzione Generale di ASP Ragusa, verrà estesa gratuitamente a tutti i cittadini che, volontariamente e gratuitamente, a partire dalla prossima settimana, vorranno aderirvi”- ha dichiarato la Commissione straordinaria.

