Oltre 50 morti in Guatemala dopo il passaggio del tifone Eta

Dopo il passaggio del tifone Eta, adesso si contano i morti. Sono almeno 5o le vittime in Guatemala dopo il passaggio del tifone classificato di categoria 3 della scala Saffir-Simpson che da un paio di giorni sta sferzando con violenza la parte settentrionale del paese. Raffiche di vento oltre i 175 km/h e piogge catastrofiche hanno provocato esondazioni e allagamenti ovunque. Notevoli anche i danni arrecati alle abitazioni e alle infrastrutture. Lo ha riferito oggi alla nazione Alejandro Giammatte, presidente del Guatemala. In tutto il paese sono più di 2.200 le persone evacuate e 55.000 le abitazioni semi distrutte. In serata Eta si è spostata in Honduras , generando smottamenti e inondazioni. Adesso che scriviamo si trova a 95 chilometri a ovest della città costiera La Ceiba, in Honduras. Il tifone sta perdendo forza e si sta muovendo verso Cuba, ha affermato il National Hurricane Center di Miami.

