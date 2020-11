Modica, Minioto: “Incontro con Aliquò molto proficuo”

“Un confronto serrato e soprattutto importante e per il quale ringrazio il dottor Angelo Aliquò, direttore generale dell’Asp 7 Ragusa. La conferenza dei capigruppo di mercoledì sera, che ho convocato per capire dalla voce della massima espressione della sanità provinciale lo stato delle cose a Modica, è servita a darci un quadro esaustivo”. E’ il commento della presidente del consiglio comunale di Modica, Carmela Minioto, a seguito dell’incontro con Aliquò sulla situazione covid. “Sono particolarmente soddisfatta della partecipazione attenta ed interessata di tutti i capigruppo – aggiunge – del contributo al confronto che il sindaco, Ignazio Abbate, ha voluto dare, e della grande disponibilitàad ogni informazione e ad ogni chiarimento, che ha palesato il dottor Aliquò, dimostrando di avere davvero a cuore la situazione sanitaria generale e della nostra Cittàin particolare, in una fase cosi delicata dell’emergenza epidemiologica. Le sue risposte alle nostre argomentazioni, sono state precise eminuziose, anche di fronte alle preoccupazioni espresse dai consiglieri sul rischio di perdere, per colpa dell’emergenza covid, servizi essenziali e routinari per l’utenza modicana. Il dottor Aliquò, ha rassicurato che sarà fatta ogni cosaper dare risposte alle necessità quotidiane dei nostri concittadini. Peraltro, il dottor Aliquò ha anche detto che l’OMPA diventerà una RSA per quei degenti affetti da covid che necessitano di assistenza specializzata ma che non sono nelle condizioni di dovere essere ricoverati nei reparti ospedalieriper situazioni piùserie. E’ stato un confronto utile e davvero importanteper i suoi contenuti e per la possibilità che ogni capogruppo ha avuto, di avere chiarimenti ai propri dubbi direttamente dalla fonte primaria della sanità iblea”.

