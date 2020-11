Tamponi in drive in a Giarratana

Avviato presso il Centro Comunale di Protezione Civile della cittadina Iblea il servizio di effettuazione dei tamponi rapidi rinofaringei per la individuazione dei soggetti portatori di coronavirus.

Il servizio viene avviato con la collaborazione e sinergia del comune di Giarratana, dell’ASP 7 Ragusa, del Gruppo Alfa di Protezione Civile e dei medici di base di Giarratana che effettuano materialmente i tamponi.

I tamponi vengono disposti dai medici di base ed effettuati in drive-in presso il gazebo appositamente allestito seguendo tutti i presidi di sicurezza.

“ La individuazione precoce e il tracciamento – afferma il primo cittadino Lino Giaquinta – sono strumenti fondamentali per ridurre la trasmissione del virus.”

