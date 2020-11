45.000 euro a Ispica per efficientamento energetico

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – ha trasferito nelle casse del Comune di Ispica un contributo pari a 45.000 euro.

Si tratta di risorse riconosciute all’ente ai sensi della legge n.160 del 27.12.2019 (legge di bilancio 2020) per la realizzazione dei lavori di efficientamento energetico di parte dell’impianto di pubblica illuminazione con apparecchiature a led.

L’ intervento di sostituzione delle vecchie lampade ha avuto inizio entro il termine fissato per legge ed è ancora in corso.

Alcuni interventi del progetto complessivo, approvato con delibera di Giunta municipale n.101 del 11.08.2020, sono già stati effettuati in via Liguria, via Dei Platani, via Sardegna, via Rosa Fronterrè Turrisi e nelle vie limitrofe ad essa ed in via dell’Arte mentre altri riguarderanno, così come stabilito da progetto, le zone limitrofe a via Dei Platani e la zona nei pressi di Piazza Com.te Ferla.

La seconda tranche del contributo statale sarà erogata a seguito dell’invio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

L’ azione di ammodernamento dell’impianto di pubblica illuminazione in corso che prevede la sostituzione di circa 200 vecchie lampade è la seconda realizzata nell’arco di un anno circa ed è, così come il primo progetto già eseguito in pieno centro della città, totalmente a carico dello Stato e senza alcun costo per la comunità.

Ne danno comunicazione i Consiglieri comunali Mary Ignaccolo, Giovanni e Pierenzo Muraglie, Carmelo Oddo, Giuseppe Roccuzzo e Angelina Sudano.

