Modica. Approvata graduatoria del bando Conto interessi

E’ stata approvata la graduatoria relativa al bando “Conto Interessi” che prevedeva l’abbattimento degli interessi sui finanziamenti in essere nel 2020 per le imprese modicane colpite dalla crisi economica dovuta alla pandemia. Sono state ammesse a finanziamento 53 imprese per un importo complessivo di 95 mila euro. Trascorsi 8 giorni dalla pubblicazione della determina di approvazione, verranno predisposti gli atti di liquidazione che saranno trasmessi al Consorzio Provinciale di Ragusa per l’emissione dei mandati. Ciò avviene perché il Consorzio detiene le liquidità dei fondi ex Insicem, fondi che sono messi a disposizione delle imprese modicane per un importo complessivo di 152 mila euro. Alla luce di ciò, i restanti 57 mila euro verranno nuovamente messi a bando per le imprese che non hanno ancora usufruito di questo aiuto economico. Le domande potranno essere presentate dalle ore 8:00 di mercoledi 11 novembre fino alle ore 12:00 di venerdi 20 novembre. Le modalità di presentazione e la modulistica sono contenute all’interno del bando pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Modica. Si ricorda che la graduatoria sarà stilata in base all’ordine di presentazione della domanda. “Un aiuto importante messo in campo da questa Amministrazione – commenta il Sindaco Abbate – per aiutare le imprese che sono state costrette a chiedere anticipazioni bancarie per superare il momento di difficoltà che stiamo vivendo. L’abbattimento degli interessi è fino a 5 mila euro per ogni azienda e per un tasso massimo del 5%”.

