Modica, pagamento buoni libro. C è un calendario di riscossione.

A motivo dell’emergenza Coronavirus, il pagamento buoni libro relativi all’anno scolastico 2017/2018 a beneficio degli alunni delle scuole medie inferiori e superiori della città di Modica, la Banca Unicredit, in coerenza con i protocolli anti COVID, riceve per appuntamento al fine di consentire in tempi brevi la riscossione del dovuto da parte dell’utenza.

A questo scopo è stato stilato un calendario per i beneficiari dei mandati di pagamento.

Nelle due agenzie UNICREDIT di Viale Medaglie D’Oro, 10 e in Via Sorda Sampieri, 1

Sono stati individuati i giorni e le lettere dell’alfabeto dei beneficiari che devono riscuotere i buoni libro.

Il calendario è il seguente:

• Giovedì 5 novembre i cognomi che vanno dalla lettera A alla F;

• Venerdì 6 novembre dalla lettera G alle lettera M;

• Lunedì 9 novembre dalla lettera N alla lettera R;

• Martedì 10 novembre dalla lettera S alla lettera Z.

Si invitano gli interessarti a rispettare il giorno indicato. In alternativa possono comunicare il proprio Codice IBAN al Comune per l’accredito diretto in Conto Corrente.

In caso di mancata riscossione nel giorno previsto, sarà necessario inserire la prenotazione telefonando al numero verde 800323285.

