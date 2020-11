Idea Liberale Vittoria lancia una proposta all’ente di palazzo Iacono affinché possano essere riattivate, durante questa stagione scolastica, non appena le condizioni determinate dalle restrizioni causate dall’emergenza pandemica lo consentiranno, le equipe socio psicopedagogiche nelle scuole di competenza comunale. “Riteniamo che, in questo difficile contesto – sottolinea il presidente di Idea Liberale, Giuseppe Scuderi – il ruolo che psicologi, pedagogisti e assistenti sociali saranno chiamati a svolgere sia di straordinaria importanza. Troppi sono i disagi che i nostri figli in età scolare si stanno vedendo costretti ad affrontare. Complicato metabolizzare queste pesanti difficoltà legate all’emergenza pandemica e in più si coltivano delle paure inconsce. Ecco perché riteniamo sia necessario intervenire e farlo con gli strumenti più adeguati. L’attivazione di equipe specifiche potrebbe aiutare ad affrontare meglio non solo il disagio giovanile ma anche e soprattutto questa situazione di precarietà psicologica rispetto a cui è necessario garantire un sostegno che possa essere all’altezza della situazione. Lo dobbiamo ai nostri ragazzi che stanno sostenendo prove difficili da affrontare perfino per un adulto, figuriamoci per chi non ha ancora avuto modo di formare completamente il proprio carattere. E’, secondo noi, una scelta che potrà essere dettata dal buonsenso e che, soprattutto, dovrà essere destinata a sanare una situazione di disagio non più differibile. E’ indispensabile muoversi con una strategia ben precisa, delineando percorsi che possano essere ritenuti sostenibili con le necessità manifestate dai nostri ragazzi”.

