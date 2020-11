Vittoria, treno investe autobus – Video

Si è sfiorata la tragedia poco fa a Vittoria. Un autobus rimane incastrato tra le sbarre del passaggio a livello e viene travolto da un treno. Per fortuna l’autista ha avuto la prontezza di riflessi di far scendere tutti i passeggeri prima dell’arrivo del convoglio ferroviario. Non ci sarebbero stati feriti ma solo tantissimo spavento. Notizia in aggiornamento.

Salva