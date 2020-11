Ispica, via a lavori di estensione della rete di distribuzione del metano

Sono già iniziati i lavori di estensione della rete di distribuzione del gas metano ad Ispica. L’impresa incaricata da Italgas Reti, la società concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale in città, ha già aperto il cantiere che, in prima battuta, toccherà la zona di via Rosa Fronterré Turrisi, per poi spostarsi nelle altre non servite. Si compie così un’opera avviata dalla precedente Amministrazione comunale. Il primo atto formale risale alla fine del 2018 con l’approvazione in Consiglio comunale di una mozione di indirizzo a firma dei capigruppo della maggioranza di allora (fui il primo firmatario come capogruppo del PD). “Il 5 aprile successivo accompagnai il sindaco Pierenzo Muraglie, l’assessore ai Lavori pubblici, Michele Fronterrè, e il geometra Giuseppe Caschetto dell’Ufficio tecnico comunale all’Italgas Reti di Siracusa dove, planimetrie alla mano, rappresentammo l’esigenza di centinaia di famiglie di cui l’Amministrazione si faceva carico – spiega l’ex vice sindaco, Gianni Stornello -. Fummo molto convincenti, visto che l’idea cominciò a prendere forma: seguirono infatti la redazione del progetto e la ricerca delle fonti di finanziamento per fare in modo che non un euro venisse richiesto ai residenti. Il tutto grazie all’impegno di Italgas Reti che recepì le sollecitazioni della Giunta, nella quale (era il luglio 2019) nel frattempo ero entrato, venendomi assegnata, fra le altre, proprio la delega dei servizi a rete. L’ultimo atto formale la deliberazione di Giunta del 23 settembre scorso che sostanzialmente ha chiuso la parte burocratica dell’operazione. Oggi, come suol dirsi, il primo colpo di piccone. È una delle tante opere che vedono la luce dopo mesi e anni di lavoro. Altre ne seguiranno e sarà per noi, ex amministratori, una bella soddisfazione l’avere fatto delle cose senza guardare alle scadenze elettorali ma all’interesse della città. Ispica lo merita”.

