Cassisi riconfermato componente direzione nazionale dello Csen

Il presidente provinciale del comitato Csen Ragusa, Sergio Cassisi, è stato riconfermato nell’importante ruolo di componente della direzione nazionale dell’ente di promozione sportiva a conclusione dei lavori dell’XI congresso elettivo tenutisi a Roma. Una grande soddisfazione per Cassisi che affiancherà, per i prossimi quattro anni di mandato, il presidente nazionale Francesco Proietti, tra l’altro nel contesto di una stagione che si annuncia particolarmente delicata, alla luce della pandemia mondiale, per le Asd e le Ssd del territorio. “La direzione nazionale, oltre che dal presidente Proietti – spiega Cassisi – è formata da altri tredici colleghi, unitamente al sottoscritto, che hanno dato e daranno lustro al mondo dello sport. Un traguardo importante quello che mi è stato consentito di tagliare grazie all’importante supporto arrivato da tutti i comitati provinciali siciliani, dal presidente regionale Mario Macchia, che ha voluto e sponsorizzato la mia candidatura, e grazie a tutti coloro che mi hanno votato e anche a coloro che non lo hanno fatto. Un grosso ringraziamento, poi, anche al presidente nazionale Proietti che mi ha voluto nella sua squadra per il prossimo quadriennio. Un ulteriore ringraziamento, infine, oltre a tutti i componenti del Csen provinciale di Ragusa, va indirizzato ad Antonella Nifosì e Rita Gurrieri per il particolare impegno profuso in questo periodo, impegno in virtù del quale è stato possibile contribuire alla mia rielezione. Ora, però, è il momento di sbracciarsi le maniche e di supportare le società sportive che, così come accaduto durante il lockdown di marzo, stanno attraversando un momento molto complesso e hanno bisogno di potere contare su informazioni certe e su un’assistenza all’altezza della situazione. Sappiamo che il Governo nazionale si è già mosso, con il Dl 137 del 28 ottobre scorso, per fornire contributi e sostegni che possano in qualche modo essere adeguati e sopperire ai mancati introiti derivanti dalla chiusura forzata. Bisognerà fare il possibile per accelerare l’iter e consentire a tutti coloro che operano nel mondo del sistema sportivo di essere partecipi di tale percorso. Non bisognerà stare a guardare ma è necessario agire subito. Come FiscoCsen, intanto, si stanno organizzando, con la modalità webinar, appuntamenti periodici, riservati esclusivamente agli affiliati Csen, per tenere informati tutti sulle procedure che occorre seguire per potere contare su sostegni adeguati e che forniscano un minimo ristoro a chi deve rinunciare a fare sport e non può contare su un minimo di sussistenza. Il prossimo appuntamento è in programma domani, 4 novembre. Tra i relatori ci sarò anch’io. FiscoCsen è coordinato da Francesco Denardo, Katia Arrighi e Paolo Rendina. Il Csen, come sempre, sarà a fianco degli sportivi

