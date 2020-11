Ragusa. Omaggio ai defunti da parte del sindaco Cassì

Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì ed il presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ilardo si sono recati stamane presso il Cimitero di Ragusa Centro per rendere omaggio ai defunti.

“Un gesto semplice ma sentito – dichiara il primo cittadino – nella giornata della Commemorazione dei Defunti, specie in un anno in cui non sempre è stato possibile celebrare i funerali. Anche oggi, come ieri, la situazione ai cimiteri e sui mezzi di collegamento è tranquilla, ben gestita dal numeroso personale presente lungo tutto il percorso e del tutto priva di assembramenti. Ciò che temevano alcuni, chiedendo a gran voce di chiudere i cimiteri o di non predisporre il servizio navette preannunciando affluenze fuori controllo, semplicemente non è accaduto”.

