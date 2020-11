Comiso. Continuità territoriale rinviata al primo dicembre

L’avvio delle rotte di continuità territoriale che collegheranno Comiso a Roma e Milano è stato posticipato al 1 dicembre.

La decisione, connessa all’incertezza dell’evolversi della situazione sanitaria e della ridotta mobilità interregionale, è stata presa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e comunicata tanto alla Soaco, società di gestione dell’aeroporto di Comiso, quanto ad Alitalia, vettore aggiudicatario del bando Enac per l’esercizio dei servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico.

“Come abbiamo più volte ribadito in questi giorni – dichiarano il presidente Giuseppe Mistretta e l’amministratore delegato di Soaco Rosario Dibennardo – l’aeroporto di Comiso è pronto, per quanto ci riguarda abbiamo perfezionato ogni aspetto del nuovo assetto operativo e logistico per accogliere i nuovi voli e saremo pronti a partire appena ce ne saranno le condizioni. Una decisione di ordine superiore fa sì che sia ragionevole avere ancora un po’ di pazienza e chiederla ai nostri passeggeri, con la comune consapevolezza che questa straordinaria opportunità tanto per i cittadini e le imprese del nostro territorio quanto per il futuro del nostro scalo sarà in vigore per i prossimi tre anni e manifesterà appieno i suoi benefici”.

Salva