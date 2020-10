Nell’ambito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’assessorato alla Cultura assicura che la visita nel polo museale del Palacultura è consentita, a partire dal 1° novembre dalle ore 9 alle 19 in orario continuato, la domenica dalle 9 alle 13, sino alla fine del periodo di emergenza.

Sono visitabili in questo arco di tempo il Museo Civico, il Museo Archeologico con l’Ercole di Modica, la collezione Enzo Assenza, le collezioni storiche, Artisti attorno a Quasimodo, la Stanza della Poesia e il Museo del Cioccolato.

Come da DPCM del 24 ottobre u.s. sarà garantita la modalità di fruizione contingentata e comunque tale da evitare assembramenti di persone, che devono essere munite di mascherine, e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra di loro di almeno un metro.

Salva