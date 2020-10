Ci sono scelte che non si riescono a spiegare. A maggior ragione in un periodo critico come quello attuale in cui bisognerebbe aiutare le società sportive e non certo frapporre ostacoli in mezzo. E’ il caso della nuova determinazione assunta dal Comune di Vittoria con cui si stabiliscono “le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi tra cui il palazzetto dello sport. L’importo dovuto – è scritto ancora nella nota proveniente dagli uffici di palazzo Iacono – dovrà essere versato antecedentemente la ripresa degli allenamenti”. “Chiediamo al Comune – sottolinea il presidente di Idea Liberale, Giuseppe Scuderi – di soprassedere a questa determinazione tra l’altro in un momento in cui non solo molte società hanno dovuto giofocorza sospendere la propria attività ma si stanno domandando quali scelte compiere per il futuro. E, in questo modo, non le si incentiva a proseguire. Anzi, tutt’altro. Auspichiamo, dunque, che possano essere assunte altre decisioni e che si sospenda l’applicazione di questo fastidioso balzello in attesa di tempi migliori”.

