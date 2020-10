Scicli, Fatti di Nizza. Condanna della comunità islamica e locale

L’Imam di Scicli Ziri Salem ha scritto oggi al sindaco Enzo Giannone:

“Al signor sindaco di Scicli: la comunità islamica di Scicli, a nome mio e di tutti i suoi membri, condanna nel modo più severo l’aggressione contro persone innocenti a Nizza in Francia, e in ogni parte del mondo.

Siamo sbigottiti e tristissimi e vicini alle famiglie delle vittime innocenti, a cui esprimiamo le nostre più sentite condoglianze.

Chi compie azioni violente non può che essere definito criminale e da criminale deve essere trattato con le pene più severe, lui e i suoi mandanti.

Questi criminali sono nemici dell’islam e dell’umanità.

Il Corano è chiaro:

“uccidere una persona è come uccidere tutta l’umanità”.

Umanità che ha bisogno di concordia e di pace, non di violenza di nessun tipo”.

Il sindaco Enzo Giannone risponde con apprezzamento alla lettera dell’Imam: “Scicli è una comunità che da sempre si è schierata contro ogni forma di violenza, in favore della tolleranza, dell’accoglienza e dell’integrazione. E a Scicli si fa questo da anni, in pace e nella consapevolezza che apparteniamo tutti alla stessa umanità”.

