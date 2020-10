Paranal e Amazzonia nella morsa deforestazione e incendi dolosi

Pare poco ascoltato, l’appello lanciato l’anno scorso da Papa Francesco in difesa dell’Amazzonia. Il Papa era intervenuto l’anno scorso per denunciare al mondo lo stato della popolazione indigena e per far cessare la deforestazione e gli incendi dolosi nella regione. I dati forniti dal governo federale di Jair Bolsonaro, che ha dato il via all’operazione “Verde Brasile”, ha comunicato che nei mesi di luglio, agosto e settembre di quest’anno, il disboscamento è stato inferiore rispetto agli stessi mesi dello scorso anno, secondo i dati forniti dall’Istituto nazionale per la ricerca spaziale (Inpe), ma è rimasto su livelli elevati rispetto al triennio 2015-18 (media di 4,9 chilometri quadrati annui). Da gennaio a settembre 2020, invece, la deforestazione legale in Amazzonia è stata pari a 7.063 chilometri quadrati, in calo del 10,25% rispetto ai mesi record (7,78 chilometri quadrati) del 2019. Molto peggio sta andando con gli incendi naturali e dolosi che nel 2019 hanno mandato in fumo in Amazzonia 120 chilometri quadrati di terre umide nelle regioni Amazonas e Paranal.

