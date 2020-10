Bus navette 1 e 2 novembre. Pd Ragusa: “Sarebbe saggio evitare”

“In merito al tradizionale servizio gratuito di bus navetta per i cimiteri messo a disposizione dal’Amministrazione comunale di Ragusa in occasione delle festività dell’1 e 2 novembre, invito il sindaco a riflettere sull’opportunità, quest’anno, di interrompere il servizio stesso per impedire situazioni nelle quali sarà quasi impossibili evitare assembramenti, sia sui mezzi di trasporto che alle fermate, nonché all’interno dei cimiteri, e per la stessa ragione invito la cittadinanza a commemorare i propri cari trovando un altro modo”. Lo dichiara il segretario cittadino del Partito Democratico di Ragusa, Giuseppe Calabrese, che aggiunge: “Si tratta di una riflessione che faccio a malincuore, consapevole, però, che la situazione nella quale ci troviamo, quella dell’aumento della curva dei contagi da Coronavirus, impone scelte serie anche se dure da digerire. Il mio suggerimento rivolto all’Amministrazione Cassì di rinunciare al servizio di bus navetta gratuito è una di queste e spero che il primo cittadino voglia accoglierlo”.

“Il Partito Democratico di Ragusa – conclude – invita alla prudenza chiedendo ai cittadini di rimandare per andare a trovare i propri cari in un’altra occasione e chiedendo al sindaco di non agire favorendo situazioni a rischio”.

