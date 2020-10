Murales all’Aldo Campo di Ragusa per onorare Licitra e Tumino

“Sono molto contento di potere annunciare che l’ufficio Sport del Comune di Ragusa ha autorizzato una richiesta del gruppo Manicomio, storico gruppo dei tifosi ultras del Ragusa calcio. Infatti, nel muro accanto alla biglietteria della tribuna A, sarà realizzato un murales con i volti di Giorgio Licitra e di Mario Tumino, giovani prematuramente scomparsi”. A darne comunicazione è il consigliere comunale Daniele Vitale che ringrazia, per l’impegno profuso a far sì che l’iter autorizzativo potesse espletarsi in maniera celere, il sindaco, Giuseppe Cassì, e l’assessore allo Sport, Eugenia Spata. “E’ stata, quella dei tifosi del gruppo Manicomio – continua Vitale – una richiesta fatta con il cuore affinché potesse essere perpetuato il ricordo di due figure che, nell’ambito del sostegno alla squadra azzurra, hanno dato il massimo. Sono due ragazzi appassionati di sport che, in questo modo, saranno ricordati in maniera imperitura proprio sulle pareti di quello stadio che per loro ha rappresentato una seconda casa, dove hanno vissuto grandissime emozioni. Sono contento di avere perorato questa causa perché ho conosciuto Giorgio e Mario e so quanto erano devoti alla maglia azzurra. Questo era il più bel riconoscimento che si poteva pensare per loro. Adesso ci si darà da fare per garantire che l’intervento possa essere completato nel più breve tempo possibile. Intervento che, tra l’altro, garantirà un nuovo decoro all’esterno dello stadio, rendendolo più presentabile, un biglietto da visita per tutti i visitatori che assisteranno, in futuro, alle partite delle formazioni della nostra città”.

Salva