In carcere una giovane donna di Pozzallo

A Pozzallo, i Carabinieri hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione a carico di una giovane donna condannata in via definitiva a mesi 6 di reclusione. La stessa in un periodo di detenzione carceraria aveva aggredito agenti della polizia penitenziaria ed è stata condannata per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La donna, F.A. le sue inziali, è stata tradotta al carcere di Messina

Salva