Ciclismo, Multicar compone l’organico per la stagione 2021

Prende corpo l’organico dell’Asd Multicar Amarù per la prossima stagione. Il sodalizio ipparino sta confermando alcuni degli atleti che si sono distinti di più nel corso degli ultimi mesi mentre altri, le cui peculiarità possono risultare valide per il futuro, sono stati ingaggiati ex novo. Un grande lavoro quello portato avanti dal presidente Carmelo Cilia, dal vicepresidente Giuseppe Massaro e dallo staff tecnico che sta valutando con la massima attenzione quale può essere il migliore identikit da sfruttare per fare crescere ulteriormente la squadra. Tra gli atleti: Andrea Liotta che difenderà le fila della categoria Allievi; Samuele Basile Esordienti secondo anno; Nicolò Stisi Juniores; Emanuele Cataudella Allievi; Vittorio Talento Juniores; Raffaele Tela Allievi; Ivan Minardi Esordienti secondo anno. “Questi – afferma Cilia – alcuni degli atleti che faranno parte del nostro gruppo. Altri li comunicheremo nei prossimi giorni. Intanto, mi piace sottolineare, come stiano procedendo regolarmente gli allenamenti e, anzi, la società ha individuato un’area con locale residenziale apposito in cui svolgere il ritiro. Qui sono disponibili tutte le comodità con i nostri ragazzi che hanno la possibilità di socializzare come è più opportuno in circostanze del genere”.

Salva