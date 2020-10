Torna la Santa Messa all’Ospedale Civile di Ragusa

L’ufficio diocesano per la Pastorale della salute ha promosso, per domani, sabato 24 ottobre, alle 17, una santa messa che si terrà nella cappella dell’ospedale Civile a Ragusa. L’ingresso è dal giardino di viale Sicilia. Sarà riproposto dal cappellano ospedaliero, Don Giorgio Occhipinti, che è anche direttore dell’ufficio diocesano, un appuntamento che risultava essere molto partecipato dai fedeli prima del trasferimento al “Giovanni Paolo II”. La funzione religiosa, come è consueto in questo periodo di emergenza pandemica, si terrà rispettando le norme anticontagio, a cominciare dall’utilizzo della mascherina oltre al distanziamento interpersonale. I posti in cappella, quindi, saranno limitati. Al superamento di un determinato numero, non sarà più possibile assistere alla santa messa.

