New York. La comunità pozzallese a Brooklyn festeggia San Giovanni Battista fra fede e devozione

NEW YORK, 23 Giugno 2026 – Non solo Pozzallo per la festa del santo co-Patrono. La Festa di San Giovanni Battista a Carroll Gardens, Brooklyn, è difatti un bellissimo tributo di fede e identità culturale, animato con orgoglio dalla storica comunità della Society of the Citizens of Pozzallo. Fondata dagli immigrati giunti dalla cittadina marittima siciliana, l’associazione custodisce un legame indissolubile con le proprie origini e con il proprio amato compatrono e protettore dei naviganti.

Ogni anno, nel mese di giugno, le strade di New York si tingono di rosso, il colore del martirio del Santo Precursore, richiamando l’atmosfera e i suoni della terra d’origine. Il fulcro delle celebrazioni religiose è la splendida Chiesa dei Sacri Cuori e di Santo Stefano (Sacred Hearts & St. Stephen Church), un vero e proprio punto di riferimento spirituale per intere generazioni di pozzallesi d’America. Proprio all’ingresso della navata accoglie i fedeli la statua lignea di San Giovanni, commissionata e inaugurata nel 2016 per dare una casa oltreoceano alla profonda devozione della comunità.

Il culmine dei festeggiamenti si apre con una solenne messa bilingue, celebrata in italiano e in inglese, alla quale partecipano famiglie, anziani e giovani accorsi per rinnovare le promesse dei padri. Al termine della liturgia, il simulacro del Santo – che stringe l’agnello e la croce astile – viene sollevato a spalla e portato in una partecipata processione per le vie del quartiere (come avviene anche a Pozzallo). I devoti sfilano stringendosi attorno alle insegne e alle bandiere della Società, intonando canti tradizionali e inni che riecheggiano tra i tipici edifici in mattoncini rossi di Brooklyn.

Il corteo processionale attraversa Carroll Gardens fino a raggiungere la sede del sodalizio al civico 504 di Henry Street, l’area ribattezzata simbolicamente “Citizens of Pozzallo Way”. Qui la solennità religiosa si trasforma in un gioioso ed energico Block Festival (festa di quartiere), una grande festa che unisce folklore, convivialità e sapori tipici della Sicilia. Tra stand gastronomici carichi di tradizionali cannoli, specialità culinarie e musica, l’evento diventa un ponte culturale che unisce il passato al presente, permettendo ai figli degli emigrati di riscoprire le proprie radici. Festa che viene apprezzata in maniera particolare dai più piccini, con la classica casacca rossa da indossare per l’evenienza.

Celebrare San Giovanni a Brooklyn non è soltanto un atto liturgico, ma l’affermazione di un’identità comunitaria indomita, capace di mantenere vivo il battito della propria Pozzallo anche a migliaia di chilometri dal Mar Mediterraneo.

Evviva San Giovanni, anche a Brooklyn.

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