Cerimonia di alzabandiera della Bandiera Blu a Sampieri il 26 giugno

Sampieri(Scicli), 24 giugno 2026 – Si terrà venerdì 26 giugno alle 19, nell’area di fronte alla bambinopoli di Sampieri, la cerimonia dell’alzabandiera della Bandiera Blu, riconoscimento che per il terzo anno consecutivo bacia il mare di Scicli. L’evento sarà impreziosito dai momenti musicali a cura del maestro Mario Pollicita. Durante l’incontro saranno inoltre distribuiti ai presenti alcuni gadget dedicati al riconoscimento della FEE, la Foundation for Environmental Education.

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