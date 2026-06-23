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Pozzallo | Sport

Finali Nazionali di Ginnastica Artistica a Rimini: grande esperienza per le sorelle Floriddia della Kudos Pozzallo

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Rimini, 23 giugno 2026 – Si è conclusa a Rimini la prestigiosa competizione delle Finali Nazionali di Ginnastica Artistica, un appuntamento importante che ha visto protagoniste le ginnaste della Kudos Pozzallo, Emma e Marta Floriddia, accompagnate e preparate dalla loro allenatrice Emanuela Terranova.

Le due atlete sono scese in campo per disputare la seconda prova del Campionato Nazionale Silver GAF, affrontando con determinazione e concentrazione una gara di alto livello. Il punteggio ottenuto nella giornata odierna, sommato a quello conquistato ieri durante la prima prova, ha definito la classifica nazionale finale.

Un risultato che ha visto Emma Floriddia conquistare il 25° posto nazionale e Marta Floriddia classificarsi al 35° posto nazionale, portando a casa un’importante esperienza maturata su una pedana prestigiosa e a confronto con le migliori ginnaste provenienti da tutta Italia.

Per Emma e Marta questa finale rappresenta un ulteriore tassello nel loro percorso di crescita sportiva: una competizione che lascia insegnamenti, emozioni e nuove motivazioni per continuare a lavorare con impegno e passione.

Si torna a casa carichi di entusiasmo e con la voglia di migliorarsi ancora in vista della nuova stagione agonistica. Un’esperienza preziosa che arricchisce il loro percorso e che resterà sicuramente un bagaglio importante, non solo nello sport, ma nella vita.

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