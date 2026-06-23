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Attualità | Monterosso Almo

Monterosso Almo. Mercoledì la solennità della Natività di San Giovanni Battista

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Monterosso Almo, 23 giugno 2026 – Culmina domani la settimana di festeggiamenti per San Giovanni Battista, patrono di Monterosso Almo. Mercoledì 24 giugno la comunità celebra la Natività del Santo con un programma liturgico e civile che unisce devozione e spettacolo, toccando il suo momento più suggestivo già alle prime luci dell’alba.
Ore 06.00 – Apertura della chiesa
Ore 06.45 – Il momento clou: quando il sole nascente illumina con il suo massimo splendore l’interno della chiesa e il fercolo del Patrono, il suono festoso delle campane di tutte le Chiese e lo sparo di 21 colpi a cannone annunciano ufficialmente il giorno solenne.
Ore 07.30 – Celebrazione Eucaristica presieduta dal Sac. Salvatore Giaquinta
Ore 11.00 – Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Parroco
Ore 19.30 – Santo Rosario e Coroncina
Ore 20.00 – Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Sac. Fabio Randello
Ore 21.00 – Processione con la reliquia fino alla “facciata”
Ore 21.30 – Spettacolo pirotecnico a cura della ditta La Rosa International Fireworks di Bagheria (PA)
Come si ribadiva alle 6:45 di mercoledi 24 subito dopo il solstizio d’estate, si rinnova il fenomeno che da secoli lega la chiesa al cielo. Gli antichi costruttori conoscevano i segreti della terra e del sole. Il 24 giugno, giorno della Natività del Battista, la terra si trova in una posizione particolare rispetto al sole. I raggi dell’alba penetrano attraverso le aperture della Chiesa di San Giovanni Battista con un’inclinazione millimetrica e perfetta. Non illuminano a caso la navata: attraversano la penombra del tempio per posarsi, come una “carezza d’oro”, direttamente sul simulacro del Patrono. Una coincidenza di astronomia e teologia. Il Vangelo ricorda Giovanni come colui che “viene per dare testimonianza alla luce”. In quel fascio di sole, la parola si fa immagine: il sole fisico illumina colui che ha annunciato la Luce del mondo. Vedere la chiesa nel silenzio dell’alba, mentre l’oro e i dettagli del Santo si accendono lentamente, è un’esperienza che toglie il fiato e unisce tutta la comunità in un sussulto di meraviglia e devozione.
La giornata si chiuderà in piazza con la processione e i fuochi d’artificio, sigillo di una festa che rinnova ogni anno il legame tra Monterosso Almo e il suo Patrono .

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