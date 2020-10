Giappone Jet a terra: profondo rosso per le compagnie aeree

L’ANA (All Nippon Airways) la più grande compagnia di bandiera del Giappone costretta a lasciare i jet a terra. E al contrario di quello che stanno facendo i governi di Germania, Gran Bretagna, Francia, Italia ecc., il governo giapponese non intende iniettare enormi cifre di denaro per salvare la compagnia aerea nazionale in difficoltà, preferendo un approccio frammentario con piccoli contributi a pioggia, ma solo, nel caso le cose dovessero peggiorare. Prevedendo di subire una perdita di circa 4 miliardi di euro, ANA annuncerà la prossima settimana un piano di rilancio che molto probabilmente includerà tagli salariali e riduzione della flotta di aeromobili e la cancellazione di tratte interne per mancanza di passeggeri. Tuttavia, i prestiti bancari, i tagli ai costi e il capitale accumulato durante il boom del turismo in entrata negli ultimi anni dovrebbero permettere per il momento alla compagnia di bandiera giapponese di resistere al duro colpo inflitto dal COVID-19. Il governo, dal canto suo, potrebbe intervenire con agevolazioni fiscali sul carburante e altri sussidi per le compagnie che non opereranno tagli al personale di volo. Certo, l’enorme ondata di infezioni che si registra in questi giorni in Giappone certamente non aiuta, il che potrebbe far sprofondare le speranze di ripresa almeno del turismo interno. “Le aziende come ANA probabilmente non incontreranno problemi di liquidità quest’anno. Ma le cose potrebbero diventare davvero serie, se non riescono a uscire dal profondo rosso l’anno prossimo”, ha detto un funzionario del governo. In questo caso -ha concluso- nazionalizzare ANA potrebbe diventare una possibilità reale”.

