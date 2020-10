Secondo round stanotte (3 del mattino) della sfida Biden-Trump

Fuori i secondi, inizia il secondo round della sfida televisiva tra Il presidente Donald Trump e il rivale democratico Joe Biden. E’ l’ultima occasione per Trump di recuperare lo svantaggio accumulato prima del voto del 3 novembre. Il dibattito si svolgerà stanotte a Nashville alla Belmont University in Tennessee. Moderatrice Kristen Welker, corrispondente dalla Casa Bianca per la NBC News. Il dibattito arriva dopo che il direttore dell’intelligence John Ratcliffe e il capo dell’FBI Christopher Wray hanno affermato che agenti iraniani e russi stavano cercando di violare i registri degli elettori e usare le informazioni per influenzare l’esito delle elezioni. Non ci resta che aspettare chi dei due, stanotte (le 3 del mattino) finirà al tappeto.

