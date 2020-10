In arrivo tatuaggi hi-tech innocui per rilevare anche Covid-19

Nuovi orizzonti per il mondo dei tatuaggi. Un team di ricercatori della Pennsylvania ha messo a punto dei sensori che permetteranno di misurare a chi li indossa, battito cardiaco, temperatura corporea e ossigenazione sanguigna. Ma non solo. Se programmati possono anche consentire di rilevare i sintomi del Covid-19, essendo in grado di monitorare lo stato di salute delle persone. I sensori messi a punto dal team statunitense rappresentano una importante svolta nell’applicazione di tatuaggi sulla pelle. Fino a questo momento, infatti, l’applicazione dei sensori passava attraverso un processo di sinterizzazione che richiedeva alte temperature, rendendone impossibile l’applicazione sul corpo umano. Le nanoparticelle d’argento del sensore, infatti, venivano unite tra loro a circa 300 °C. “Per superare questa limitazione, abbiamo provato a inserire uno strato ausiliario di nanoparticelle, qualcosa che non danneggiasse la pelle e aiutasse il materiale a sinterizzare a una temperatura più bassa”, spiega Huanyu Cheng, responsabile dello studio. Oltre che innocuo per l’essere umano, “il sensore è anche ecologico e può essere rimosso con una semplice doccia calda”, aggiunge Cheng, e si può applicare sulla pelle semplicemente utilizzando un phon ad aria fredda per asciugare l’acqua utilizzata come solvente nell’inchiostro.

