Modica. Sospeso il mercato del giovedi fino al 30 novembre

Alla luce dell’incremento dei contagi in Sicilia e nello specifico nella nostra Provincia, negli ultimi giorni ho effettuato diversi incontri con attività commerciali di vario genere che esercitano nella nostra Città. In ultimo ho effettuato un sopralluogo presso il mercato settimanale del giovedi nel piazzale del Polisportivo Caitina. Se con i commercianti del centro storico abbiamo raggiunto un accordo che permetterà loro di continuare l’attività nel rispetto delle nuove normative vigenti, lo stesso purtroppo non posso dire degli ambulanti del mercato settimanale. Nella mia passeggiata lungo i corridoi del mercato ho potuto notare il totale disinteresse per ogni più semplice regola, la stragrande maggioranza delle persone disattendeva le norme di distanziamento, molti non indossavano le dovute protezioni. Una situazione che mi ha spinto a prendere la decisione di sospendere la concessione dell’occupazione del suolo pubblico in occasione del mercato settimanale fino al 30 novembre. Come massima autorità sanitaria cittadina è mio dovere preservare l’incolumità dei miei concittadini, soprattutto in un momento così delicato. Per mantenere l’attuale situazione dei contagi che ci vede tra i più bassi in Sicilia, bisogna a tutti i costi evitare situazioni limite come quella del mercato del giovedi. La sospensione della concessione non riguarda i venditori ambulanti e a posto fisso residenti a Modica che potranno continuare regolarmente la propria attività sempre nel rispetto delle norme anti contagi e sempre consapevoli di poter essere sottoposti a controlli periodici”.

Salva