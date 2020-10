India. Modi: se mi votate, dosi di vaccino gratuite per tutti.

In India il primo ministro Narendra Modi fa politica con la pandemia. Ha promesso dosi gratuite di qualsiasi vaccino anti Covid che sarà prodotto, ai residenti dello stato del Bihar orientale nel caso dovesse vincere le elezioni locali in programma la prossima settimana. Il ministro delle finanze indiano ha dichiarato: “Tutti in Bihar riceveranno un vaccino gratuitamente, questa è la nostra prima promessa”. Mi domando: quando e quale vaccino Modi sarà in grado di distribuire a questa povera gente? La risposta viaggia nel vento! E’ noto, infatti, che molti epidemiologi, stiano affermando in questi giorni che servono un paio d’anni di sperimentazione prima di poter iniziare a diffondere dosi di vaccino sicure ed efficaci alla popolazione. Il Bihar, che è il terzo stato più popoloso dell’India (circa 110 milioni di abitanti) dei quali il 40% vive in stato di povertà. I casi di coronavirus finora accertati in Bihar sono oltre 200.000. “Rendere questo un problema legato alle elezioni su una crisi umanitaria è altamente immorale e non etico”, ha dichiarato un parlamentare del partito Shiv Sena, all’opposizione.

