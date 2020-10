Volti nuovi in casa Marina di Ragusa. In queste ore si sono aggregati al gruppo altri due calciatori che andranno a rinforzare la rosa a disposizione di Mister Utro. L’inizio di campionato con quattro sconfitte (una imposta dal giudice sportivo) ha messo nelle condizioni la dirigenza rossoblu di guardare la lista dei giocatori svincolati e arruolarli nella fila del Marina di Ragusa.

Si tratta di Simone Caruso, attaccante classe 95 ha militato in passato col Rende (Serie D), Catanzaro (Serie C), Paganese (Serie C), Gravina (Serie D), Locri (Serie D).

Antonio La Gamba, difensore classe 2000, ex Vibonese (serie C), Roccella (Serie D), Corigliano (Serie D)

